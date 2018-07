Ama, slitta approvazione bilancio

Trasporti: rinviata approvazione bilancio Ama: «Via libera nella prossima riunione».

È stata rinviata l’approvazione del bilancio dell’Ama, la società municipalizzata che si occupa di trasporti in città, nell’assemblea che si è svolta questa a Palazzo Fibbioni. Il via libera allo strumento finanziario arriverà nel corso della prossima riunione che verrà convocata a breve.

Bilancio Ama, Mannetti: «Difficoltà per contenzioso con la regione e questione tasse».

«È noto – spiega l’assessore con delega alle Partecipate, Carla Mannetti – che dal 2016 la Regione non trasferisce più i fondi per il pagamento dei contratti collettivi nazionali del comparto trasporti, motivo per il quale l’azienda ha avviato un contenzioso con l’Ente regionale sin dallo scorso anno. A questo si aggiunga anche la problematica legata alla restituzione delle tasse sospese dopo il sisma del 2009, che riguarda anche l’Ama. Questi due elementi hanno avuto ripercussioni sul bilancio ed il Comune intende risolvere la questione a stretto giro, soprattutto in vista del percorso di fusione con Tua. Alla luce di tutto ciò si è reso necessario chiedere un approfondimento agli organi della società e agli uffici operativi del Comune per valutare le strategie e le strade percorribili secondo le norme vigenti».