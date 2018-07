Per i Cantieri dell’Immaginario una serata in centro storico con trampoli, musica, danza, teatro, fuoco e tessuti aerei.

I Cantieri dell’immaginario regalano una serata di sorpresa e magia alla Città che rinasce con lo spettacolo proposto dal Teatro Stabile d’Abruzzo “… e che varietà nei cantieri!” in programma mercoledì 11 luglio alle ore 21,00 nel meraviglioso scenario dell’Emiciclo.

Adatto ad un pubblico di tutte le età “…e che varietà nei cantieri!” si propone di portare nel cuore del centro storico attirati da musica, danza aerea e fuoco, giovani, adulti, anziani e famiglie con bambini.

Trampoli, musica, danza, teatro, fuoco e tessuti aerei per regalare momenti di poesia e magia, uniti alla satira comico-clownesca per offrire spunti di riflessione su tematiche attuali e della quotidianità.

Un alternarsi di artisti del territorio abruzzese che accompagneranno il pubblico in una dimensione di viaggio onirico a metà tra il Teatro ed il Circo. Un sogno goliardico da fare ad occhi aperti per alleggerire l’animo e divertirsi come bambini nel fascino della cultura artistica circense e popolare.

Molteplici forme d’arte a confronto che portano in scena, coordinati dalla regia di Giulio Votta, i performer Cristiana Alfonsetti, Daniele Micheli, Antonella Lattanzi, Franco Di Berardino, Ilenia Sciotti Gratti, Daniele “Giotto” Giuliani, Gianni di Benedetto, Monica Bianchi, Silvia Di Gregorio e lo stesso Giulio Votta.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.