Pianola, grande successo per la festa del grano

Festa grande a Pianola in occasione della manifestazione dedicata al grano. Per Il Capoluogo Riccardo Centi Pizzutilli.

“Festa autonoma, senza aiuti o finanziamenti politici” dice Orazio Totani dell’associazione Pianola Pianola Pianola al Capoluogo. “Abbiamo organizzato questo evento per sensibilizzare i giovani a ciò che era il passato e per ricordare i vecchi tempi, dove si cantava in campagna, dove per dissetarsi c’era un fiasco di vino e uno di acqua e si beveva insieme. L’11 e il 12 di agosto ci sarà la festa della mietitura, con 99 metri di frittata all’ortica e tante altre sorprese”.