Nord Italia e parte del centro influenzati dall’arrivo di masse d’aria fresca ed instabile.

La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca ed instabile pilotate dall’azione di una vasta circolazione depressionaria posizionata sull’Europa centrale, che raggiungono direttamente le regioni settentrionali e, marginalmente, le regioni centrali: di conseguenza il tempo, nelle prossime ore, continuerà ad essere instabile soprattutto sulle regioni settentrionali, dove sono attese frequenti manifestazioni temporalesche che, dalle zone alpine, tenderanno ad estendersi verso la Pianura Padana, risultando localmente di forte intensità. Impulsi di aria fresca raggiungeranno anche le regioni centrali e, nella seconda metà della giornata, potranno favorire episodi di instabilità lungo la dorsale appenninica e sulla nostra regione, ad iniziare dalle zone interne e montuose, in estensione verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. In tarda serata e in nottata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità, tuttavia nel pomeriggio-sera di giovedì saranno possibili nuovi addensamenti, anche consistenti, a ridosso dei rilievi, localmente associati a rovesci, mentre la tendenza successiva mostra un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche che si concretizzerà tra giovedì e le prime ore della giornata di domenica, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che favorirà anche un ulteriore aumento delle temperature. Ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal pomeriggio-sera di domenica, a causa del cedimento dell’alta pressione che, alla base dei dati attuali, favorirà l’arrivo di correnti atlantiche nei primi giorni della prossima settimana e un conseguente deciso aumento dell’instabilità su gran parte delle nostre regioni, Abruzzo compreso: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi, localmente associati a rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, più probabili sull’alto Aquilano, sulle zone montuose e, localmente, nel teramano, tuttavia non si escludono addensamenti consistenti anche sulle restanti zone interne e montuose, in attenuazione e in miglioramento in serata-nottata. Poche novità nella giornata di giovedì, bel tempo al mattino su tutta la regione, possibili addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi e sulle zone pedemontane.

Temperature: In lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza con occasionali rinforzi dai quadranti sud-orientali nel pomeriggio, specie lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso nel pomeriggio.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)