Il ristorante Valle riparte on the road

Avevano resistito agli eventi sismici del 2016, ma si erano dovuti arrendere al terremoto del gennaio 2017. Adesso i ragazzi del ristorante Valle di Campotosto ripartono… on the road.

Aspettavano questo momento dal 17 gennaio 2017 Alfonso Paolini, Mauro Caradonna, Jessiva Paolini e Serena Beccia del ristorante Valle, che aveva iniziato l’attività nel giugno 2016. Appena pochi mesi ed era arrivata la dura prova dei terremoti del 24 agosto e 30 ottobre, ai quali pure avevano resistito.

Valle rinasce on the road dopo il sisma di gennaio 2017.

Il terremoto del 18 gennaio, però, aveva messo in ginocchio il ristorante albergo di Camposto, profondamente segnato da quegli eventi sismici. I quattro giovani, però, non si sono arresi e, dopo una temporanea riapertura, adesso ripartono con una nuova avventura: il Valle, infatti, si sposta sulle ruote e riparte on the road, in attesa di riaprire una struttura fissa.