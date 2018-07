Fiori d’arancio in Alta Valle dell’Aterno: Antonello Di Tommaso e Antonella Sacchetti sposi. Gli auguri di Nando Giammarini.

L’alta Valle dell’Aterno è uno splendido territorio montano in cui le bellezze naturali, tra il Gran Sasso e la Laga la fanno da padrona. Ebbene in questo spettacolare scenario – in cui l’azzurro del cielo sembra confondersi, all’ orizzonte, con la cima dei monti dando la sensazione dell’infinito – sabato prossimo alle ore 17.00 nella chiesa di S. Giacomo a Torre di Cagnano Amiterno due baldi giovani, Antonello Di Tommaso e Antonella Sacchetti pronunceranno il fatidico “ Si ”. Gli sposi – molto conosciuti ed apprezzati entrambi residenti in territorio cagnanese , cui vanno i nostri sentimenti di stima amicizia e simpatia unitamente ai migliori auguri per una lunga, serena e felice vita coniugale – dopo la cerimonia saluteranno parenti ed amici presso il ristorante Villa Giulia dell’Aquila. Altra nota importante , tipica dei giovani,degna di attenzione e che con l’acquisto delle loro partecipazione di nozze hanno contribuito al sostegno di “Mission Bambini” un’organizzazione che si occupa di bambini in difficoltà in ogni parte del mondo. Allora forza e coraggio: la vita vi sorride, gli amici ed i parenti vi sostengono, la storia vi attende. Auguri, buona fortuna, ragazzi!