Tempo stabile con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie sui rilievi.

La nostra penisola risulta marginalmente influenzata dall’azione di un vortice depressionario, posizionato sull’Europa centrale, che convoglia masse d’aria fresca verso le nostre regioni centro-settentrionali, dove non mancano annuvolamenti ed episodi di instabilità che, nelle prossime ore, torneranno a manifestarsi soprattutto sull’arco alpino centro-orientale e, localmente, sulla Pianura Padana. Non cambierà di molto la situazione nelle prossime ore sulla nostra regione, saranno possibili annuvolamenti nel corso della giornata, localmente consistenti a ridosso dei rilievi, ma difficilmente assisteremo a fenomeni rilevanti, più probabili sui rilievi Marsicani, mentre le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali e i tassi di umidità continueranno a mantenersi su valori medio bassi, anche lungo la fascia costiera. Nei prossimi giorni è prevista una temporanea rimonta di un promontorio di alta pressione, specie sulle regioni centro-meridionali, e ciò favorirà un ulteriore aumento delle temperature, specie nelle giornate di giovedì e venerdì ma, alla base dei dati attuali, l’alta pressione subirà un nuovo cedimento sul bordo settentrionale e, di conseguenza, nuovi impulsi di aria fresca di origine atlantica potranno raggiungere il centro-nord ed il versante adriatico nella giornata di domenica, favorendo un nuovo calo delle temperature e possibili fenomeni di instabilità. Non è da escludere un generale peggioramento a partire da lunedì, ovviamente ancora tutto da confermare.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della giornata, specie a ridosso dei rilievi, localmente consistenti sulla Marsica e nell’Aquilano ma difficilmente daranno origine a fenomeni rilevanti. In serata e in nottata assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità anche sul settore occidentale. Temperature in aumento ma ancora in linea con le medie stagionali, fresco al mattino e durante le ore serali, complici i tassi di umidità che si manterranno su valori medio-bassi, anche lungo la fascia costiera.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)