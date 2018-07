Oggi I Pasticci di Ale vi raccontano dei profumi di montagna con questa deliziosa salsa ideale per condire la pasta, la pizza o per preparare ottime bruschette.

Ingredienti:

– tartufo nero fresco

– funghi champignon

– olio di semi di girasole

– aglio

– parmigiano grattugiato

– olio evo

Per le dosi dovete andare un po’ ad occhio, accomodando i vostri gusti. Per esempio, a casa mia non amano molto il tartufo, perciò, per smorzarne il sapore, ho usato 2/3 di funghi ed 1/3 di tartufo.

Come funghi champignon ho usato quelli già lessati e li ho ripassati in padella con olio di semi di girasole ed uno spicchio d’aglio.

Quindi, ho aggiunto il tartufo grattugiato (dopo averlo lavato accuratamente) ed ho mescolato il tutto.

Ho tritato il composto finemente, aggiungendo un po’ di parmigiano e dell’olio di oliva ed ho posto la salsa così ottenuta in vasetti di vetro ermetici.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2018/06/salsa-funghi-e-tartufo-oggi-vi-racconto.html?view=flipcard