Medicina, tornano 3 specializzazioni

L’Osservatorio Nazionale riattribuisce all’Ateneo aquilano le Scuole di specializzazione non accreditate un anno fa.

Cardiologia, Neurologia e Pediatria, queste le tre specializzazioni di Medicina non accreditate l’anno scorso, ma che quest’anno – secondo le intenzioni dell’Osservatorio nazionale della Formazione medica specialistica – dovrebbero essere riattivate. Una notizia ufficiosa diffusa dal vicesindaco dell’Aquila, Guido Liris.

Riattivazione specializzazioni, Liris: «La battaglia non finisce qui».

Soddisfatto il vicesindaco Guido Liris, che affida a Facebook il commento per la notizia: «Ringrazio la Rettrice, i Capi Dipartimento, i Docenti delle Specialistiche interessate per il lavoro svolto finora. La battaglia non finisce qui: c’è da garantire per il futuro un adeguato numero di posti per la formazione».

«Non potevamo chiedere di più – commenta la Rettrice Paola Inverardi sul Centro – a livello nazionale è stata riaccreditata una scuola di specializzazione su due, mentre a L’Aquila ne abbiamo ottenute due su due», pur precisando: «Si tratta di una notizia ufficiosa, per i posti che ci saranno assegnati dobbiamo aspettare la Conferenza Stato-Regioni».