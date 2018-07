L’Aquila vola nel settore aerospaziale

Hi-Tech Elettronica L’Aquila e i circuiti del sistema aerospaziale: realizzato un nuovo macchinario.

Il gruppo Hi-Tech Elettronica ha realizzato un nuovo macchinario per la costruzione di circuiti elettronici per il sistema aerospaziale. Il presidente del Consiglio Roberto Tinari: «Occasione di sviluppo e alleanze con altre industrie d’Abruzzo».

Hi-Tech Elettronica porta L’Aquila nell’aerospaziale, Tinari: «Un risultato straordinario».

«Il secondo macchinario in Europa in grado di realizzare circuiti elettronici per il sistema aerospaziale – ha sottolineato il presidente del Consiglio Tinari – è stato progettato e realizzato a L’Aquila dal gruppo Hi-Tech Elettronica, azienda leader nel settore dell’elettronica industriale e fiore all’occhiello del tessuto industriale aquilano. Un risultato straordinario che rappresenta un’importante finestra sul futuro del settore aerospaziale e un’occasione di sviluppo e alleanza con altre realtà industriali abruzzesi per l’acquisizione di nuove commesse internazionali. Esprimo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, le più sentite congratulazioni alle professionalità di altissimo livello che dai processi manifatturieri alle attività di ricerca e di sviluppo industriale, hanno contribuito a rafforzare il sodalizio tra Thales Alenia Space e le aziende del territorio aquilano in un settore, quello dell’alta tecnologia, che va sostenuto ed incentivato per la rinascita economica e lavorativa della nostra città».