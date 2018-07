Aeroporto d’Abruzzo, atterraggio fuori pista

Aereo privato finisce fuori pista, un’ora di stop all’Aeroporto d’Abruzzo. Nessun ferito.

La SAGA, società di gestione dell’aeroporto d’Abruzzo, rende noto che nella tarda mattinata di oggi le attività di volo dello scalo aeroportuale sono state interrotte per un’ora in seguito all’atterraggio di un aereo privato di piccole dimensioni (2 tonnellate) finito fuori pista.

Atterraggio fuori pista all’aeroporto, attivate le procedure di sicurezza.

A seguito dell’accaduto, sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo di sicurezza aeroportuale, con la sospensione temporanea di ogni attività di volo, al fine di poter espletare le operazioni necessarie a soccorrere il pilota – che è rimasto incolume dopo l’atterraggio di fortuna – e di garantire la sicurezza dell’aeroporto. In ottemperanza alle normative di sicurezza è stato attivato il PEA, Piano di Emergenza Aeroportuale, e sono pertanto intervenute tempestivamente tutte le autorità aeroportuali: Polizia di Stato, ENAC, ENAV, Vigili del Fuoco, operatori del 118 e personale SAGA.

Le attività di volo sono state sospese per il tempo necessario a garantire la messa in sicurezza del velivolo, dell’area circostante l’atterraggio e per effettuare le dovute verifiche, dopodichè l’aeroporto è stato riaperto al traffico commerciale. L’atterraggio fuori pista non ha causato feriti.

La programmazione dei voli in partenza e arrivo dall’aeroporto di Pescara non ha subito alcuna variazione e si è svolta secondo il calendario di programmazione previsto.