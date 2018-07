Addio a un altro eroe del terremoto 2009

Lutto per la morte di Luciano Bieller, soccorritore di Aosta che si era distinto in occasione del terremoto del 2009.

Un telegramma alla famiglia da parte dell’ex sindaco di Lucoli, Luciano Giannone, per la scomparsa di Luciano Bieller, soccorritore di Aosta che era intervenuto nell’emergenza post terremoto 2009. L’uomo aveva 65 anni. Lo riferisce il Centro, riportando il messaggio di cordoglio dell’ex sindaco di Lucoli: «Non posso credere che ci hai lasciato. Non posso dimenticare quello che hai dato dopo il terremoto e non posso credere che non scenderai più a Lucoli». L’iniziativa ha registrato l’apprezzaento del paese.

L’Aquila e il suo territorio non dimenticano i propri benefattori.