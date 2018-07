A Ovindoli la prima ambulanza per animali

La Croce Rossa Italiana di Ovindoli ha inaugurato la prima ambulanza per il trasporto di animali del Centro-Sud.

Alla presenza del sindaco Angelo Simone Angelosante, l’Unità Territoriale di Ovindoli della Croce Rossa Italiana ha inaugurato l’ambulanza per il trasporto di animali, la prima d’Abruzzo e di tutto il Centro-Sud.

Ambulanza per animali attiva 24h.

Come spiegato dall’UT di Ovindoli, «questo mezzo, ci permetterà di aiutare i turisti (e non) di fascia debole (anziani e disabili) che, impossibilitati di raggiungere un veterinario, saranno supportati da noi. Da oggi saremo operativi h24 e, inoltre, non dimenticate che questa Ambulanza Veterinaria si aggiunge alle altre 5 in tutta Italia e rappresenta la prima d’Abruzzo e Centro-Sud».