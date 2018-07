Un defibrillatore per Tornimparte

A Tornimparte il gruppo di Maggioranza ‘Progetto in Comune’ dona un defibrillatore.

E’ stato installato nel palazzetto dello sport il defibrillatore donato alla Municipalità di Tornimparte dal Gruppo di Maggioranza ‘Progetto in Comune’. Questo prezioso strumento sarà, così, a disposizione dell’intero complesso sportivo di Palombaia che comprende, oltre al citato Palazzetto dello Sport, anche il campo da calcio recentemente inaugurato dopo i lavori di ripristino. Il gruppo consiliare di maggioranza ‘Progetto in Comune’, che sostiene l’Amministrazione in carica da due anni, ha inteso ringraziare in questo modo la Municipalità di Tornimparte per l’affetto che giornalmente riceve.