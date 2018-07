Impulsi di aria fresca favoriranno occasionali episodi di instabilità anche sulla nostra regione.

La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di una vasta circolazione depressionaria, in azione sull’Europa orientale e sui vicini Balcani, che convoglia masse d’aria fresca verso le nostre regioni settentrionali e, marginalmente, verso il settore adriatico. Questa situazione favorisce ancora un clima gradevole con ventilazione settentrionale e tassi di umidità che continuano a mantenersi su valori medio-bassi, tuttavia masse d’aria fresca potranno favorire, tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, lo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, dove non si escludono rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso l’Aquilano e la Marsica, in attenuazione in serata e in nottata. Non cambierà di molto la situazione in questi primi giorni della settimana, le regioni settentrionali continueranno ad essere interessate da fenomeni di instabilità con temporali che torneranno a manifestarsi nel pomeriggio-sera, mentre sulla nostra regione l’instabilità pomeridiana potrebbe tornare a manifestarsi nel corso della giornata di mercoledì, specie sulle zone montuose e sul settore orientale. Tra giovedì e sabato sembra probabile un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche ma c’è ancora incertezza per quel che riguarda la tendenza per il fine settimana.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel corso della mattinata, inizialmente più probabili sulle zone collinari ed alto collinari, in estensione verso le zone montuose, dove potranno dar luogo ad occasionali rovesci e a manifestazioni temporalesche, specie tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, in estensione verso l’Aquilano e la Marsica, in attenuazione in serata e in nottata.

Temperature: Generalmente stazionarie.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)