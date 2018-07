Scordella, pugno duro contro abusivismo

Quaranta capi d’abbigliamento sequestrati dagli agenti della Polizia Municipale di Silvi Marina.

Operazione “Tolleranza zero”, sequetrati 40 capi di abbigliamenti: questo il bilancio dell’operazione scattata a Silvi Marina con l’obiettivo di contrastare l’abusivismo commerciale.

Lotta all’abusivismo, Scordella: «Grazie alla polizia municipale».

«Con questa prima operazione – ha detto il sindaco Andrea Scordella – sono partiti una serie di controlli mirati che proseguiranno per tutto il periodo estivo. Controlli volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo che va a ledere tutto un settore già in forte crisi. Stiamo cercando di sopperire all’esiguo numero di agenti di polizia municipale poiché la sicurezza ed il rispetto delle regole da parte di tutti devono essere una priorità per la nostra città. A tal proposito – ha concluso il primo sindaco leghista d’Abruzzo – vorrei pubblicamente ringraziare la polizia municipale di Silvi Marina per il grande impegno e la professionalità che stanno dimostrando».