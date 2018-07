Post sisma, prorogato il servizio ‘Seguimi’

A Campotosto, Capitignano e Montereale Poste Italiane ha prorogato gratuitamente fino al 31 dicembre il servizio “Seguimi”, per ricevere automaticamente dal vecchio al nuovo indirizzo la corrispondenza.

Per agevolare i cittadini colpiti dagli eventi sismici degli scorsi anni, Poste Italiane informa che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio “Seguimi”. Il servizio, dedicato a tutti coloro che non hanno ancora definito la propria situazione abitativa, permette di ricevere automaticamente dal vecchio al nuovo indirizzo la propria corrispondenza. “Seguimi” è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia che all’estero e può essere attivato contattando il Contact Center di Poste Italiane al numero 803 160.

Possono usufruire della proroga o attivare il servizio gratuitamente i cittadini di Campotosto, Capitignano e Montereale.

Con questa iniziativa Poste Italiane intende ribadire ancora una volta la propria solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto.