Pianola, tutto pronto per la festa del grano

È tutto pronto per la “Festa del grano” organizzata anche quest’anno dall’associazione Pianola Pianola Pianola.

Martedì 10 luglio, dalle ore 18, avrà luogo la manifestazione relativa alla mietitura. Tutto l’evento si svolgerà come al solito nei pressi del campo sportivo con la partecipazione tanto importante quanto originale di tutti quegli amici che ancora una volta dimostreranno tutta la loro capacità di mietitori emulando i nostri avi che una volta procedevano a questa importante fase della coltivazioni del grano usando tutti quegli strumenti che all’epoca risultavano all’avanguardia.

Infatti tutti avranno il piacere di constatare e di verificare come si procedeva usando i famosi attrezzi dell’epoca: per esempio la famosa e storica falcetta, gli altrettanto famosi “pizzuchi”, le cannelle e indossando quelle originali pagliette per ripararsi dal sole cocente.

L’associazione Pianola Pianola Pianola sin d’ora ringrazia tutti coloro che ancora una volta si renderanno disponibili con lo stesso entusiasmo che li hanno sempre contraddistinti per la buona riuscita della manifestazione.