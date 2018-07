Nuovo Basket Aquilano, rinforzo dalla Lituania

Serie C 2018-2019, primo rinforzo per il Nuovo Basket Aquilano: dalla Lituania arriva Rokas Pocius.

Arriva dalla Lituania il primo colpo di mercato ed il primo rinforzo del Nuovo Basket Aquilano in vista del difficile Campionato di Serie C Silver che partirà ad ottobre e che quest’anno vedrà unite in due gironi le squadre dell’Abruzzo, delle Marche, del Molise e dell’Umbria!

Nuovo Basket Aquilano, arriva Rokas Pocius.

Pocius è un’ala forte di 1,98 cm del 1996, veloce e capace di giocare in velocità a tutto campo ed aggressività in difesa, caratteristiche che il club del PalaAngeli ritiene si possano ben integrare con quelle dei ragazzi aquilani che costituiscono l’ossatura della squadra affidata quest’anno di nuovo a coach Titti Stama, ragazzi che avranno ancora un anno in più di esperienza in questa Serie dopo le ottime prestazioni fornite già nelle passate stagioni. Pocius, dopo aver giocato nella Lega 3 e nella Lega 2 a Vilnius in Lituania, è reduce da un’ottima annata trascorsa in Sicilia, dove è approdato per giocare a Capo d’Orlando con l’Agatirno società satellite del team di Serie A, arrivando con una squadra giovanissima fino alla Semifinale Playoffs della Serie C Silver sicula, con ottime prestazioni che lo hanno portato a chiudere l’anno con 14,5 punti e 9,8 rimbalzi di media.

Cresce intanto l’attesa tra gli appassionati cestistici e sportivi del capoluogo per l’inizio di un Campionato che quest’anno sarà davvero impegnativo, sia a livello economico che organizzativo, ma che il Nuovo Basket Aquilano è pronto ad affrontare con una formazione nella quale alcuni rinforzi (si stanno trattando altre importanti pedine) saranno chiamati a far crescere i tantissimi ragazzi di casa provenienti da un Settore Giovanile e Minibasket che sta raggiungendo livelli di alto profilo nazionale.