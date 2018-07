L’Aquila Capoluogo al prossimo Consiglio

I Lavori della I Commissione sulle proposte di legg su L’Aquila città Capoluogo sulla istituzione della Nuova Pescara.

La Nuova Pescara sarà istituita dal 2022 (con la possibilità di differire fino al 2024), per L’Aquila città Capoluogo si voterà durante la prossima seduta.

Dopo aver iniziato nella scorsa seduta la votazione del progetto di legge n.57/2014, – spiegano dagli uffici regionali – nella seduta odierna la I Commissione ha proseguito i lavori iniziando la votazione del progetto di Legge n. 206/2016 relativo all’Istituzione del Comune di Nuova Pescara. La Commissione ha respinto il subemendamento a firma Mercante per l’Istituzione del nuovo Ente a decorrere dal 1.1.2021, mentre ha votato a maggioranza l’emendamento a firma del Presidente Di Nicola per l’Istituzione del Comune a decorrere dal 1.1.2022, prevedendo la possibilità di differire la data di istituzione al 1.1.2024 laddove i tre Consigli comunali, unanimemente e con il voto a maggioranza qualificata dei 2/3, avessero a rappresentare difficoltà obiettive al rispetto del termine del 1.1.2022.

L’Aquila città Capoluogo, si vota nella prossima seduta.

Nella prossima seduta, si concluderà la votazione della legge su l’Aquila Capoluogo, come richiesto dal Consigliere Pietrucci, nella quale si impegna la Regione a dotare il Capoluogo di un quadro normativo speciale sostenuto da specifici finanziamenti regionali addizionali, e a seguire si procederà con la votazione dell’articolato della Nuova Pescara che prevede, inoltre, l’esercizio associato delle funzioni amministrative principali entro due anni dall’approvazione della legge, vagliando, altresì, la norma finanziaria che le minoranze sollecitano alla Presidenza della Commissione per quantificare le risorse pubbliche che dovranno accompagnare il triennio successivo alla fondazione della nuova Città. I lavori si concluderanno in vista del Consiglio regionale di fine mese, per presentare all’approvazione dell’Aula entrambi i testi di Legge.