Edoardo Siravo in ‘Racconti del bosco’ con le musiche di Davide Cavuti in scena a Montereale con testi che attingono dalla tradizione e custodiscono dentro di se lo spirito del luogo.

Andrà in scena martedì 10 luglio alle ore 18 a Montereale il recital “Racconti nel bosco” con Edoardo Siravo e con le musiche originali del compositore abruzzese Davide Cavuti.

Storie che nascono dall’ambiente dove si sono sviluppate e poi sono state trasmesse, come la storia del brigante Giulio Pezzola che depredava i ricchi e denunciava gli altri banditi alle autorità.

Lo spettacolo rientra nel cartellone degli eventi “Genius Loci – L’anima dei luoghi”, progetto realizzato da Associazione Culturale Acculae, Compagnia Teatrale TAG, Teatro dei Colori ed e-Motion: racchiude rappresentazioni teatrali, danza, concerti e spettacoli per bambini nell’ambito della rassegna ‘Abruzzo dal Vivo’, il festival sostenuto dalla Regione Abruzzo per rivitalizzare il tessuto sociale dei Comuni abruzzesi del cratere. Un progetto, con la direzione artistica di Federico Fiorenza, che vedrà coinvolti soprattutto i territori dell’aquilano dall’1 al 20 luglio con gli spettacoli che si terranno nei comuni di Barete, Pizzoli, Campotosto, Montorio al Vomano, Montereale, Civitella del Tronto.

Paola Quattrini, Edoardo Leo, Giuseppe Zeno, Edoardo Siravo, Davide Cavuti sono alcuni dei volti più noti degli artisti che affolleranno le strade aquilane e teramane nel periodo indicato e che si esibiranno sfruttando i luoghi abruzzesi come scenario naturale di una rassegna che mira anche a valorizzare le professionalità e le eccellenze del territorio.

Edoardo Siravo é noto al grande pubblico per le interpretazioni in fiction di successo (Vivere, Cento Vetrine, Squadra di polizia) e al cinema per film diretti da Carlo Verdone, Giorgio Capitani

Davide Cavuti, laureato in ingegneria all’Università dell’Aquila, è attivo come compositore di colonne sonore per registi quali Michele Placido, Ugo Pagliai, Paolo Bonacelli, Lino Guanciale, Giorgio Pasotti, Pasquale Squitieri e in teatro collaboratore storico e compositore per anni del maestro Giorgio Albertazzi.

Edoardo Siravo e Davide Cavuti hanno collaborato a numerosi spettacoli teatrali e recitals di grande successo quali “Fra…intendimenti d’amore”, “Il Sogno di Weimar”, “Tango Destierros”, “Il Vantone” di Pier Paolo Pasolini, messi in scena nei migliori teatri e rassegne italiane. Al cinema Siravo è stato l’attore protagonista del film “Un’avventura romantica” e del documentario “Preghiera” entrambi diretti da Davide Cavuti.