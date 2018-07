Da domani l’isola pedonale in via Garibaldi

Viabilità, a partire da domani, martedì 10 luglio, parte l’isola pedonale serale in un tratto di via Garibaldi.

A partire da domani, martedì 10 luglio, sarà istituita l’isola pedonale lungo via Garibaldi, nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Antinori. L’ordinanza è stata emessa stamani dal Comando di Polizia Municipale, e fa seguito all’atto di indirizzo adottato dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti.

Isola pedonale, come funziona.

L’interdizione al transito delle auto scatterà dalle 20 fino alle 2 del mattino di tutti i giorni, a partire da domani sera e fino al 30 settembre. Sarà consentito l’accesso all’area pedonale ai veicoli delle forze dell’ordine e a quelli di soccorso, dei residenti, ai mezzi autorizzati al trasporto dei diversamente abili (muniti di apposito contrassegno), ai veicoli alla pubblica utilità e a quelli delle altre categorie riportate nell’ordinanza, pubblicata sul sito internet del Comune, area Amministrazione Trasparente, sezione Provvedimenti/Provvedmenti dirigenti amministrativi.

«La delibera della Giunta e la successiva ordinanza – ha spiegato l’assessore Mannetti – si propone l’obiettivo di contemperare le esigenze di tutti gli utenti: titolari dei bar e degli esercizi di vario genere, pedoni e residenti. Si tratta del primo esperimento di isola pedonale dopo il sisma del 2009 e per questo ne monitoreremo gli effetti, allo scopo di valutare la possibilità di estenderlo anche in altre aree del centro storico, per restituirlo alla piena fruibilità degli aquilani, come del resto previsto dal programma di mandato del sindaco Biondi».