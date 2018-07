Addio al fiorista di via Castello

Si è spento all’età di 56 anni Michele Arciprete, noto fiorista di via Castello. Lascia la moglie e due figli con cui divideva l’attività.

Conosciuto come “il fiorista di Via Castello”, per via del suo negozio sull’omonima via fino al 2009, dove lavorava 30 anni insieme alla moglie Colombina e ai figli Rino e Alessandro, Michele era molto conosciuto in città. Figlio di Vera Pellicceria, la nota pellicceria all’angolo di Via Francesco Paolo Tosti, le cui vetrine, ricche di pellicce negli anni ’90, oggi ospitano un ristorante.

Alla famiglia le condoglianze dalla redazione de IlCapoluogo

I funerali martedì 10 luglio alle 15,30 presso la chiesa di Santa Rita, in via Strinella.