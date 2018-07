ASSOCIAZIONE AZIMUT

Uffici Giudiziari, ci saranno 2 postazioni salvavita

Inaugurazione postazioni salvavita presso Uffici Giudiziari di via XX Settembre. Le due postazioni sono dotate di Defibrillatore Automatico Esterno: saranno messe a disposizione del personale, degli utenti degli Uffici Giudiziari e dei cittadini in Via XX Settembre.