La Coldiretti dell’Aquila riparte con l’elezione di un Presidente e con un nuovo Mercato di Campagna Amica.

Riparte con un orticoltore di Luco a capo della Federazione Provinciale.

Questa mattina, la neonata assemblea provinciale ha eletto presidente Angelo Giommo, 44 anni, di Luco Dei Marsi titolare di una azienda ad indirizzo orticolo.

Votato all’unanimità, la sua elezione arriva al termine di un lungo percorso di rinnovamento che ha visto ricostituire io consigli delle 16 sezioni che compongono la federazione provinciale per un totale di altrettanti presidenti sezionali e oltre 130 dirigenti territoriali.

Il neoeletto presidente ha ringraziato l’assemblea per la fiducia accordatagli e ha brevemente illustrato le linee guida che saranno alla base del suo mandato.

«Sono commosso e onorato per questo incarico che ha l’obiettivo della rinascita economica di una provincia fortemente provata dal terremoto ma con grandi potenzialità e risorse – ha detto Giommo – viviamo un momento di grande cambiamento per l’agricoltura che Coldiretti ha compreso, previsto ed interpretato con una nuova, ambiziosa e ben precisa visione di futuro ma soprattutto con un grande senso di responsabilità verso tutti gli imprenditori agricoli di tutto il territorio provinciale.»

«Il modello di agricoltura voluta fortemente da Coldiretti è l’unica strada ad oggi percorribile per tutelare il made in Italy e l’agricoltura italiana – evidenzia Coldiretti – Le politiche sindacali che abbiamo posto al centro della nostra agenda guardano allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica del nostro Paese, alla tutela e valorizzazione del Made in Italy. E su questa strada si deve continuar a lavorare. Oggi L’Aquila riparte ufficialmente e, nei prossimi giorni, lo farà tangibilmente con l’apertura di un mercato di Campagna Amica.»

Il Consiglio Direttivo

Contestualmente all’elezione del presidente, alla presenza del direttore regionale Giulio Federici e del direttore di Coldiretti L’Aquila Massimiliano Volpone, è stato rinnovato il Consiglio Direttivo di Coldiretti L’Aquila che risulta così composto:

Angelo Giommo (presidente), Rinaldo D’Alessio (allevamento, Campotosto), Giuseppina De Simone (allevamento bovini da carne, L’Aquila), Cesidio Gualtieri (allevamento ovini, Ocre), Francesca De Feo (ortaggi e aglio rosso, Sulmona), Fabio Cianfaglione (cereali e uva, Pratola Peligna), Mario Colabrese (allevamento bovini, Pescocostanzo), Benedetto Caiola (ortaggi, Avezzano), Berardo Curti (ortaggi, Celano), Pietro Di Muzio (ortaggi, Gioia dei Marsi); Romeo Pulsoni Presidente dei Pensionati, Daniela Scrimieri responsabile di Coldiretti Donne Impresa, Pietro De Santis delegato Coldiretti Giovani Impresa; Revisori: Angelo Cofini, Renato Foglietta, Ilaria Di Mascio.

Il nuovo Mercato

Sull’onda del rinnovamento e della nuova guida a L’Aquila nasce il nuovo mercato di Campagna Amica.

Mercoledì 11 luglio alle ore 11 ci sarà l’inaugurazione in via Celano 33 (località torretta, complesso Il Quadrante) con le eccellenze del territorio, i prodotti di qualità, la cucina degli Agrichef e i must del made in Italy.

Un’occasione da non perdere, in un complesso nuovo ed accogliente in cui confluiranno in pianta stabile i produttori locali.

Sarà il primo mercato coperto di Campagna Amica della provincia aquilana e il terzo d’Abruzzo dopo quello di Pescara e Chieti.

Il mercato, le cui caratteristiche verranno spiegate nel corso dell’inaugurazione, conferma il percorso di crescita della rete di Campagna Amica che punta a valorizzare il prodotto agricolo e la filiera corta rispettando le esigenze dei consumatori più esigenti.

Il Mercato coperto non sarà infatti solo un luogo di compravendita ma di alta socialità – soprattutto in una zona fortemente provata dal sisma – tra chi produce e consuma ma anche per coloro che hanno scelto di restare a L’Aquila dopo il sisma e credono nella rinascita del capoluogo.

All’inaugurazione saranno presenti il Direttore regionale di Coldiretti Abruzzo Giulio Federici, il direttore provinciale Massimiliano Volpone e il neoeletto presidente di Coldiretti L’Aquila Angelo Giommo, oltre naturalmente ai tutor della spesa di Campagna amica e a tutti produttori che in forma stabile occuperanno i locali di via Celano per la vendita diretta delle eccellenze del territorio abruzzese e principalmente aquilano.