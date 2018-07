La genialità della valenza apotropaica colpisce ancora.

Taffo Funeral Services lancia l’ultima iniziativa social dalla sua pagina Facebook e dal sito web e in un solo giorno piovono reazioni e commenti: con le prime 24 ore del lancio del gioco social sono stati raggiunti infatti ben 100.000 contatti.

Immortàlati

“Immortalati, commenta e vinci” è l’esortativo con cui i pubblicitari della nota agenzia invitano i follower a scattarsi un selfie davanti a una delle filiali che sono:

Roma – Via Urbana n.86

Roma – Via Casilina n.1044

Roma – Via Di Porta Medaglia n.21

Aprilia – Via Delle Margherite n.171

L’Aquila – SS 80 KM 2.800

Nettuno – Via Santa Maria n.62

Anzio – Via di Valle Schiola n.120/B

Montereale – Via del Municipio, n.1

Poggio Picenze – s.s.17 km 48,700

Una sorridente modella nella foto che sponsorizza l’iniziativa si mette in posa davanti a una delle sedi Taffo addirittura con il segno di vittoria, mentre in basso a destra campeggia lo slogan “Grattati e vinci”.

«L’iniziativa si svolgerà a tappe: 4 tappe da superare durante l’estate per vincere un gadget, che sarà diverso per ogni prova» racconta Piero Taffo.

«Tranne la prima prova che andrà dal 6 al 12 luglio, per ogni prova ci saranno 15 giorni di tempo per giocare, commentando il post con la foto /video richiesta. Non saranno validi doppioni e prenderemo in considerazione solo la prima foto inserita.»

Prima prova dal 6 al 12 Luglio – si vince una tshirt TAFFO

Seconda prova dal 13 al 26 Luglio – si vincono le infradito TAFFO

Terza prova dal 27 al 9 Agosto– si vincono gli occhiali da sole TAFFO

Quarta prova dal 10 al 23 Agosto – si vince il telo mare TAFFO

In sole 24 ore già ci sono foto di partecipanti, reazioni, commenti e addirittura richieste di aperture di nuove filiali in Lombardia.

Il social contest della scaramanzia intelligente è ufficialmente partito, tracimando e rompendo gli argini anche dello scetticismo più nero.

«Vogliamo rimanere vicino ai nostri sostenitori anche d’estate e rendere il contatto con loro ancor più interattivo. Fare rete, fare gioco di squadra, come i nostri punti vendita e le nostre filiali, che lavorano di progettazione e di cooperazione per quello che sono: una famiglia.» prosegue Taffo.

Infatti, le foto già inviate sulla pagina facebook come commento al post sono svariate e provenienti da Anzio, Roma, L’Aquila e le altre sedi Taffo: followers gotici in tema con la tutta la letteratura legata al trapasso o colorati sposini in viaggio di nozze che si fermano davanti all’insegna per partecipare al gioco. Una grande famiglia unita che lavora e che non sbaglia un colpo nella comunicazione social.