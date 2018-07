ASL

Concorsi per 5 nuovi primari ad Avezzano

La Asl provinciale dell'Aquila ha avviato le procedure per indire concorsi per i primari di pronto soccorso, ortopedia, cardiologia, chirurgia vascolare e radiologia dell'ospedale di Avezzano. Lo annuncia in una nota il direttore generale, Rinaldo Tordera.