L’aquilano Filoni nella nazionale Under 18

L’aquilano Niccolò Filoni in raduno con l’Italia nella Nazionale Basket Under 18.

Una grande soddisfazione per il movimento sportivo cittadino e per quello cestistico del capoluogo abruzzese, con la convocazione di Niccolò Filoni, classe 2001 del Nuovo Basket Aquilano, al raduno della Nazionale Under 18 in vista dei Campionati Europei in programma in Lettonia a fine mese.

L’atleta della società del PalaAngeli, rientrato a L’Aquila a fine giugno dall’anno di prestito a Bassano durante il quale ha avuto modo di disputare due Finali Nazionali giovanili oltre che esordire da giovanissimo in Serie C Gold con la società veneta, è alla sua quarta convocazione nella sua ancora breve carriera sportiva nelle rappresentative nazionali e questa volta il ragazzo si è radunato con il team dei 18 atleti selezionati da coach Andrea Capobianco proprio in Abruzzo, a Roseto, dove nel corso dei 10 giorni di allenamenti disputerà con la maglia Italia il Torneo Internazionale “United Colors of Basketball” che da sabato 7 a lunedi 9 vedrà sfidarsi sul parquet adriatico la nostra nazionale e quelle di Turchia, Russia e Lituania.

Per il club di Roberto e Paolo Nardecchia e per lo staff tecnico del Nuovo basket Aquilano, in procinto di partire a metà mese con la squadra Under 17 per i Giochi Internazionali Giovanili di Genk in Belgio e in Agosto con gli Under 11 Aquilotti per la 25^ edizione del Torneo Nazionale di Trieste, un ennesimo motivo di soddisfazione nel corso di un anno sportivo che ha visto il nome della città dell’Aquila imporsi come mai all’attenzione ed alla ribalta nazionale.