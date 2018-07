Domani, sabato 7 luglio, prende avvio la manifestazione “I Cantieri dell’Immaginario”.

Alle 21.30, nel piazzale dell’Emiciclo, andrà in scena “La buona novella” di Fabrizio De André, con Simone Cristicchi, Accademia Naons e Coro del Friuli Venezia Giulia, per la direzione di Valter Sivilotti. Lo spettacolo, a cura del Teatro stabile d’Abruzzo e Artistiassociati, è realizzato in collaborazione con I Solisti Aquilani.

Lunedì 9 luglio, alle 16.30, nel Giardino d’Inverno dell’Emiciclo, sarà la volta di “Cantastorie”, di e con Lucia Ciambotti, Selena Noll, Umberto Giancarli e Domenico Capanna. Lo spettacolo è a cura del Teatro stabile d’Abruzzo, in collaborazione con l’associazione “Nati nelle note”.

Le brochure con il programma della manifestazione sono disponibili nell’Infopoint di piazza Battaglione Alpini (Fontana Luminosa), aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.