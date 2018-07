Di Benedetto, un’altra opposizione possibile

Partecipata conferenza stampa a Palazzo Fibbioni, con Americo Di Benedetto e i fuoriusciti del Pd che hanon spiegato la convergenza ne Il Passo Possibile.

Prova di forza dei consiglieri comunali de Il Passo Possibile che oggi in conferenza hanno presentato il nuovo gruppo consiliare, il più numeroso dell’opposizione, davanti a una nutrita platea. Americo Di Benedetto: «Un’altra opposizione è possibile».

Di Benedetto: «Il Passo Possibile per contribuire a migliorare la nostra città».

«Non gioisco se qualcosa va male, perché siamo opposizione. Siamo innanzitutto cittadini e vogliamo contribuire a migliorare la nostra città, nel ruolo che ci hanno assegnato proprio i cittadini. Mi hanno sempre accusato di essere troppo pacato nel fare opposizione, che con qualche sgambetto si possono ottenere certi risultati, ma non è nella mia indole e non rinuncio al mio modo di essere per la politica». Così Americo Di Benedetto in conferenza stampa, al fianco di Emanuela Iorio, Paolo Romano, Elia Serpetti, Antonio Nardantonio e Fabrizio Ciccarelli, tutti de Il Passo Possibile, con l’innesto dei 3 consiglieri del Pd. «Non siamo qui per additare il Pd – ha spiegato Di Benedetto – che è un partito dalla linea molto ferma che però non mette d’accordo tutti. E allora, perché no? Perché non provare a fare un’azione in base alla quale l’apertura all’esterno possa essere più forte della divisione all’interno? Questo è lo spirito che ci ha portato avanti».

Nel video che segue, la conferenza stampa integrale, con l’intervento di tutti i partecipanti.