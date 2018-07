Ospite del Tg delle 13 l’ex sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente: «L’Aquila è bloccata nel silenzio assordate di un dibattito politico inesistente».

Tanta la carne al fuoco nell’intervento dell’ex sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, al Tg delle 13. Intervistato dal direttore del Capoluogo.it, Roberta Galeotti, Cialente ha sottolineato il «silenzio assordate» che avvolge l’attività amministrativa che «ha bloccato la città». Un silenzio imputato, tra l’altro, anche all’attuale opposizione.

Cialente, il piano regolare e le altre criticità.

Nell’intervento dell’ex sindaco, anche un passaggio sul nuovo Piano regolatore: «Dopo un anno di amministrazione, non si è fatto nulla per un Piano regolatore già pronto. Sento Masciocco che chiede le dimissioni di D’Eramo perché è anche deputato, ma D’Eramo si deve dimettere perché non è stato capace di fare un passo avanti».

Nel video che segue, l’intervista completa.