Acqua corrente, Martedì interruzioni fornitura

Possibili interruzioni nella fornitura di acqua corrente.

Sono previste nella giornata di martedì 10 luglio 2018 nella fascia oraria tra le ore 13.30 e le ore 17.30, per l’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili nell’ambito delle opere di infrastrutturazione dei sotto servizi, in una vasta area comprendente:

Via Accursio, Via Altonati, Via Mazzini, Via Collepietro, Via Bominaco, Via Navelli, Corso Vittorio Emanuele (Tratto 4 cantoni – Piazza Regina Margherita), Piazza Palazzo.