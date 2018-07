Rimborso libri testo, ecco come ottenerlo

Il Diritto allo Studio del Comune di L’Aquila comunica che è possibile riscuotere il rimborso per l’acquisto dei libri di testo.

Il settore Diritto allo Studio rende noto che è possibile riscuotere il rimborso, totale o parziale, relativo alla spesa per l’acquisto dei libri di testo per scuole medie e superiori, in riferimento all’anno scolastico 2017-2018.

Le somme potranno essere riscosse in tutte le sedi Bper dell’Aquila.

Il testo dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila, all’indirizzo www.comune.laquila.it, nella pagina “Concorsi, gare, avvisi” dell’area Amministrazione ed è consultabile cliccando QUI.