Rifiuti abusivi destinati a L’Aquila, TIR bloccato

Fermato prima dell’ingresso sulla A24 un camion pieno di rifiuti abusivi diretto a L’Aquila.

Il mezzo, che trasportava materiale organico e ingombrante, è stato fermato dalla polizia municipale di Roma.

Scarti della vendita di frutta e verdura, per lo più cassette vuote, di questo si tratterebbe.

Questi rifiuti però non rientrano negli accordi della Regione del Piano Rifiuti in base ai quali l’Abruzzo si accingeva ad accogliere in tre discariche grandi quantità dalla Città di Roma.

Si sospetta infatti un vero e proprio traffico di rifiuti abusivi e in tal senso la polizia municipale di Roma sta indagando.

Il camion è stato sequestrato e la polizia municipale dell’Aquila sta aspettando il rapporto dalla municipale della Capitale.

Il trasportatore, di nazionalità straniera, che aveva dichiarato che il camion era diretto a L’Aquila, rischia ora la denuncia.

Rimane da scoprire se si tratti di un episodio isolato o di un vero e proprio traffico di rifiuti abusivi afferente anche ad altre località abruzzesi.