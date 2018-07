PD in frantumi, tre consiglieri lasciano

PD in frantumi: lasciano i tre consiglieri comunali Di Benedetto, Iorio e Nardantonio.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il consigliere Americo Di Benedetto che ha confermato l’indiscrezione apparsa stamattina su Il Messaggero che anticipava la conferenza stampa convocata per domani mattina.

Infatti domani a Palazzo Fibbioni i consiglieri comunali Emanuela Iorio, Paolo Romano, Elia Serpetti, Antonio Nardantonio e Americo Di Benedetto terranno una conferenza stampa su “Il Passo Possibile: il gruppo rinnovato”.

I tre consiglieri dovrebbero dunque confluire nel gruppo consiliare “Il Passo Possibile” che in tal modo passerebbe ad avere 5 consiglieri comunali, fermo restando il ruolo di capogruppo di Paolo Romano.

«Siamo tutti in attesa della conferenza stampa per domani mattina – ha dichiarato Elia Serpetti -. Pur non anticipando nulla rispetto a ciò che verrà detto domani, posso dire che questi cambiamenti erano già nell’aria da tempo.»

Il gruppo consiliare del Pd rimmarrà dunque rappresentato sugli scranni da Stefano Albano e da Stefano Palumbo.