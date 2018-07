Il decreto Terremoto arriva alla Camera

Iniziata la discussione in commissione Ambiente della Camera del decreto Terremoto, il Pd prepara un pacchetto di emendamenti, dopo quelli bocciati al Senato.

A seguito dell’approvazione in Senato del decreto Terremoto, senza gli emendamenti “salva-L’Aquila, il testo passa all’analisi della Camera, in prima battuta nella commissione Ambiente, In questa sede, il Pd tenterà nuovamente di introdurre un pacchetto di emendamenti, visto che la deputata Pd, Stefania Pezzopane, considera quello in Senato «un passaggio importante che però non ha risolto alcuni problemi di un testo che resta ancora insufficiente soprattutto sulla questione imposte sospese».

Decreto Terremoto, emendamenti per la restituzione tasse sospese.

«Da questo punto di vista – spiega l’onorevole Pezzopane – è centrale il tema della restituzione delle tasse sospese nel post terremoto del 2009 in Abruzzo. Sono intervenuta oggi in commissione e ho rilanciato la grave problematica alla sottosegretaria Castelli del M5S, che rappresentava il governo e al relatore del provvedimento, il deputato della Lega Tullio Patassini. Su questo aspetto, in particolare sulle ripercussioni di una città come L’Aquila, e anche sulle altre emergenze collegate ai territori terremotati nel resto centro Italia, il Partito democratico presenterà un pacchetto di emendamenti. Non possiamo mandare deluse le legittime aspettative di migliaia di cittadini, di imprese, di associazioni, che attendono un segnale forte dal Parlamento per il rilancio dell’economia, la difesa dell’ambiente e il ritorno ad una vita normale e serena».