Fagnano, il volume dell’archeologa Di Vincenzo

Fagnano Alto, l’archeologa Di Vincenzo ne narra la storia in un volume.

La Pro Loco di Fagnano Alto (AQ) nella frazione di Ripa, ospiterà la presentazione del volume ‘Aufenginum. Emergenze storico-architettoniche nel Comune di Fagnano Alto (AQ)’ scritto dall’archeologa Barbara Di Vincenzo.

Per la prima volta viene raccontata in un volume la storia di questo Comune e delle dieci frazioni che lo costituiscono, un territorio caratterizzato da un notevole patrimonio culturale immerso in uno scenario paesaggistico straordinario. All’evento prenderanno parte i rappresentanti delle amministrazioni locali e della Pro Loco e sarà possibile acquistare il volume.

Appuntamento a sabato 7 Luglio 2018 alle ore 17, 00, presso la sede della Pro Loco di Fagnano Alto.