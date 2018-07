Educatrici, contratto prolungato

Proroga del contratto anche per i mesi di luglio e agosto per le educatrici degli asili nido.

«L’Amministrazione comunale – comunica l’assessore alle Risorse umane Monica Petrella – ha deciso, per la prima volta rispetto al passato, di prorogare il contratto di lavoro delle educatrici degli asili nido anche per i mesi di luglio e agosto».

Proroga contratto educatrici, Petrella: «Giusto riconoscimento».

«Si è trattato di un giusto riconoscimento – spiega l’assessore – nei confronti delle lavoratrici, della professionalità e dell’impegno di cui danno prova nell’assicurare un servizio essenziale per le famiglie e per la comunità. Durante questi due mesi estivi, in cui i nidi sono chiusi, le educatrici hanno manifestato la disponibilità ad essere utilizzate nel settore comunale preposto alle funzioni socio educative, nel quale potranno costituire una risorsa in virtù della loro formazione e delle loro competenze. Un segnale che va nella direzione perseguita dal vertice politico dell’amministrazione, volta a valorizzare il lavoro e disincentivare il precariato».