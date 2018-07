Acque da cantiere nelle fogne del centro

Fogne intasate dalla acque sporche dei cantieri, Rocci: «Intensificare i controlli».

«Nella giornata di ieri – scrive Luca Rocci, vicepresidente Seconda Commissione consiliare – mi è sopraggiunta una segnalazione da parte di residenti in Via Cimino, in centro storico, sullo stato dei tombini di raccolta delle acque. Dalla foto si nota come i tombini siano ostruiti da acque sporche, riversate a seguito di lavori nei cantieri della ricostruzione. In questa via sono appena stati conclusi i lavori dei Sottoservizi, ma questo non esclude comunque gravissimi danni con le conseguenti ingenti spese a carico dei cittadini».

«Ad oggi – sottolinea Rocci – non si sa quanto sia diffuso il fenomeno dello sversamento delle malte nelle condotte fognarie, in quanto i lavori del centro storico ancora non sono a pieno regime. Per i cantieri c’è l’obbligo di legge di assicurare e garantire lo smaltimento dei reflui, disponendo di vasche di lavaggio dove l’acqua sedimenta, consentendo di isolare i materiali per poterli poi smaltire. ​Il caso di Via Cimino è solo l’ultimo in ordine di tempo. Se non si trova un rimedio a tutto questo nel più breve tempo possibile i problemi che oggi possono essere risolti agevolmente un domani potrebbero creare ingenti problemi ai quali sarà poi complesso mettere mano. Credo quindi che si debbano intensificare controlli a tappeto su tutti i cantieri in corso, faccio appello quindi alla polizia municipale e alle autorità competente di intensificare le indagini».