Viabilità, le novità dell’estate per il centro

Isola pedonale tra corso Garibaldi e piazza Chiarino, l’Aquila si prepara alla stagione estiva e adegua la viabilità. Previsti anche nuovi parcheggi.

Sembrava non dovesse arrivare mai, ma l’estate è finalmente esplosa anche a L’Aquila; l’esigenza dei gestori dei locali è quella di estendere i servizi anche all’esterno, mentre resta sempre attuale la questione parcheggi.

Viabilità, isola pedonale in corso Garibaldi.

Per venire incontro alle esigenze degli esercenti, l’assessore Carla Mannetti ha confermato al Centro che in corso Garibaldi entrerà in vigore l’isola pedonale – la prima post terremoto – dalle 20 alle 2 del mattino, fino a piazza Chiarino. Il provvedimento dovrebbe presto passare al vaglio della Giunta: «I commercianti hanno chiesto in maniera pressante all’amministrazione comunale di poter mettere i tavolini fuori dai locali, visto il caldo, e dunque il passaggio delle auto […] non è certo compatibile. Con l’istituzione dell’isola pedonale riusciremo a salvaguardare le attività commerciali di via Garibaldi e anche la tranquillità di chi frequenta i locali».

Parcheggi in piazza Chiarino.

Verranno ridisegnate anche le strisce bianche in piazza Chiarino, per parcheggi liberi, anche se si sta valutando la possibilità del disco orario in determinate ore della giornata. La questione parcheggi, di recente, ha prodotto non pochi malumori tra gli esercenti del centro, soprattutto per quanto riguarda corso Federico II, particolarmente attenzionato – secondo le lamentele dei commercianti – dalla polizia municipale. Dopo la pioggia di multe delle settimane passate, comunque, la situazione sembra essere tornata alla normalità.