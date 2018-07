Ubriaco in escandescenze, interviene la polizia

L’episodio nel pomeriggio di ieri in via Piccinini: marocchino ubriaco infastidice personale e clienti di un locale. In escandescenze all’arrivo della polizia.

Si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in un locale di via Piccinini l’episodio che ha visto coinvolto un cittadino marocchino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – alterato dall’alcool – avrebbe infastidito il personale del locale e alcuni avventori, con strattoni e comportamenti aggressivi e molesti.

L’intervento della polizia, ubriaco in escandesceza.

A seguito del comportamento dell’uomo, sono state allertate le forze dell’ordine. Sul posto si è tempestivamente portata una Volante della polizia, che ha cercato di calmare l’uomo che, al contrario, ha dato in escandescenza. A quel punto agli operatori non è rimasto altro che portar via l’uomo. Durante il tragitto verso la Questura, però, invece di calmarsi l’uomo è andato completamente fuori controllo, tanto da rendere necessario l’intervento di un’ambulanza per il ricovero coatto in ospedale.

La proprietà del locale ha sporto denuncia.