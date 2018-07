Temperature in ulteriore aumento, afa lungo le coste ma possibile instabilità in serata.

La nostra penisola risulta ancora interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che interessa direttamente le regioni meridionali e marginalmente le regioni centrali, favorendo tempo stabile e temperature in ulteriore aumento soprattutto al meridione, mentre le regioni settentrionali risultano influenzate dall’arrivo di impulsi di aria umida di origine atlantica che, nella serata di ieri, hanno favorito frequenti manifestazioni temporalesche anche di notevole intensità. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore, tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulle regioni meridionali e su gran parte delle regioni centrali, anche se, sulla nostra regione, saranno possibili annuvolamenti nella seconda metà della giornata, mentre banchi di nebbia potranno interessare le località costiere e le zone collinari prossime alla costa. Nel pomeriggio-sera, inoltre, torneranno a svilupparsi temporali sulle regioni settentrionali, sulla Pianura Padana, in estensione verso la Romagna e verso le Marche nel tardo pomeriggio: non si esclude la possibilità di un coinvolgimento della nostra regione in serata, con annuvolamenti soprattutto nel teramano. Nella giornata di giovedì è previsto un ulteriore aumento delle temperature con valori massimi che, localmente, potranno raggiungere i +33°C/+36°C, specie nelle principali valli della nostra regione (Val Vomano, Val Pescara, Val di Sangro, Valle Peligna), mentre a partire da venerdì assisteremo ad una graduale attenuazione dell’alta pressione che favorirà l’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica anche sulle regioni centrali: di conseguenza assisteremo ad un deciso aumento dell’instabilità dalla seconda metà della giornata di venerdì con probabili formazioni temporalesche, localmente anche intense, in estensione dalle Marche e dalle zone appenniniche verso la nostra regione. Giornata instabile anche sabato, caratterizzata dall’arrivo di masse d’aria fresca che favoriranno episodi di instabilità e un generale calo delle temperature.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel teramano e occasionali banchi di nebbia sulle zone collinari prossime alla costa, specie al primo mattino, mentre nel corso della mattinata assisteremo ad una generale attenuazione della nuvolosità su tutto il territorio regionale, anche se l’afa continuerà ad intensificarsi lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, con temperature massime in ulteriore aumento. Nella seconda metà della giornata saranno possibili addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle zone alto collinari, mentre in serata non si escludono addensamenti consistenti, specie sulle zone montuose e nel teramano, dove la probabilità di fenomeni risulterà piuttosto bassa ma non del tutto esclusa. Nella giornata di giovedì assisteremo ad un ulteriore temporaneo aumento delle temperature, in attesa di un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche nella giornata di venerdì.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi; afa lungo la fascia costiera.

Venti: Deboli a regime di brezza; non si escludono rinforzi in serata, specie lungo le località costiere.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)