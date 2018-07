Saluto istituzionale per Comandante Santantonio

Le istituzioni incontrano il nuovo Comandante Santantonio.

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha ricevuto stamani, in Comune, il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri Nazareno Santantonio.

«Si è trattato di un incontro cordiale – ha dichiarato il primo cittadino – ed è stata l’occasione, da parte mia, per formulare al colonnello Santantonio i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che la proficua collaborazione istituzionale che si è costantemente attivata con l’Arma dei Carabinieri potrà proseguire nell’interesse e a tutela della comunità. Durante l’incontro – ha proseguito Biondi – ho altresì espresso i miei più sentiti ringraziamenti al predecessore, colonnello Servedio, per gli eccezionali risultati raggiunti in termini di garanzia della legalità e lotta alla criminalità nel nostro territorio, in virtù di un impegno incessante e di un’azione proficua e capillare condotta in maniera efficiente e preziosa.»

Anche il Presidente del Consiglio Comunale, l’avvocato Roberto Tinari, ha ricevuto in Presidenza, nella sede di Villa Gioia, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Nazareno Santantonio.

«Esprimo le più vive congratulazioni al nuovo comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Santantonio, con l’augurio di buon lavoro per l’importante compito che è chiamato ad affrontare nel territorio della nostra provincia – ha dichiarato il presidente del consiglio comunale – Sono certo che il prezioso ed efficace servizio reso dai Carabinieri a tutela della comunità continuerà con l’impegno finora profuso nel rispetto della legalità e della protezione dei legittimi interessi di tutti i cittadini».