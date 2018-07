S.P. 63 ‘Simbruina’, riapertura parziale

Riapre la S.P. 63 ‘Simbruina’ fino al bivio dell’altopiano della Renga.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso e il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi informano che, a seguito di ordinanza, sarà riaperta al traffico la S.P. ‘Simbruina’ dal km. 0+000 al km. 13+700 fino al bivio “dell’altopiano della Renga” a partire dalle ore 10 del 6 luglio 2018. Sulla strada sono stati eseguiti lavori urgenti di messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile oltre che l’impermeabilizzazione del ponte “Graziani” con la risagomatura e pulizia della carrabile. Questa strada era chiusa dal 2009, – dichiara il consigliere delegato alla viabilità Gianluca Alfonsi – per le note criticità, ritenendo importante e vitale per le comunità della zona garantire, almeno nel periodo estivo, la riapertura di una strada che permetterà di arrivare agevolmente fino all’altopiano della Renga, meta di numerose manifestazioni per la promozione del territorio e del turismo escursionistico. La Provincia si sta già adoperando per il reperimento di ulteriori finanziamenti per intervenire sulla parte che conduce al confine regionale fino al bivio di “Campo Staffi”, aumentando le posssibilità di percorribilità e una maggiore capacità attrattiva per questi luoghi straordinari. Un ringraziamento all’intero settore della viabilità nella persona del dirigente Ing. Francesco Bonanni, dei responsabili d’area Giuseppe Di Bernardini e Luca Colella che hanno garantito la riapertura della strada in coincidenza della stagione estiva.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso ha espresso soddisfazione per l’azione svolta sulla S.P. 63 ‘Simbruina’, puntualizzando che, sulla viabilità, si opera anche e soprattutto per favorire lo sviluppo turistico ed eco sostenibile di territori che conservano intatte tutte le peculiari caratteristiche di bellezza e salubrità. Per questo motivo l’impegno di questa amministrazione resta costante e quotidiano in ogni angolo della Provincia.