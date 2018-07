Lega, Salvini a Silvi per Scordella

Il leader della Lega Matteo Salvini, tornerà nuovamente in Abruzzo il 16 luglio prossimo e lo farà per festeggiare l’elezione del primo sindaco leghista abruzzese, Andrea Scordella.

L’appuntamento con il leader leghista, fresco del successo di Pontida, è alle 21 in Piazza Marconi a Silvi Marina. «La visita a Silvi del nostro capitano Matteo Salvini è la dimostrazione di come tenga al nostro territorio» sottolinea il coordinatore regionale di Lega Abruzzo, l’onorevole Giuseppe Bellachioma, che aggiunge: «In un momento complesso come questo per la politica interna del nostro Paese, il suo arrivo in Abruzzo per festeggiare Andrea Scordella e tutta la squadra della Lega, assume un significato ancora più importante».

Salvini a Silvi, D’Eramo: «Per la Lega, popolo e politica sono la stessa cosa». Scordella: «Il nostro capitano è una persona di parola».

Dello stesso parere l’onorevole Luigi D’Eramo: «La presenza del nostro leader Matteo Salvini a Silvi è ancora una volta la prova che per la Lega, popolo e politica sono la stessa cosa. La sua nuova visita in Abruzzo dimostra che la nostra regione è tornata ad essere al centro del dibattito politico nazionale».

Sulla visita del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, è intervenuto anche Andrea Scordella, neo sindaco di Silvi Marina: «Siamo fieri ed orgogliosi del fatto che il nostro leader abbia deciso di venire in città per onorare la vittoria della Lega in Abruzzo. A Pontida – ha detto Scordella – ho avuto i complimenti per la vittoria del movimento a Silvi, ricevendo da Salvini la promessa di una sua visita in città. La conferma della data del 16 è l’ennesima dimostrazione che il nostro capitano è una persona di parola».

Sull’argomento è intervenuto anche il coordinatore della Lega per la provincia di Teramo, Piero Fioretti: «In questo momento non poteva arrivare notizia migliore a riscontro del lavoro fatto dalla Lega in Abruzzo. Il segretario federale Matteo Salvini sarà di nuovo nella nostra regione, a conferma dell’attenzione e della grande considerazione che ha per la nostra terra. Tutti i militanti della Lega Abruzzo, dalle dirigenze locali ai massimi esponenti – prosegue Fioretti – si confrontano quotidianamente con le persone, per dare speranza al popolo abruzzese che si trova di fronte ai disastri fatti dal governo regionale targato Partito Democratico. Abbiamo ben chiaro il futuro che vogliamo per la nostra regione e il segretario Matteo Salvini ci guiderà alla vittoria».

Si dice entusiasta ed onorato della visita di Salvini, Fiorentino Febbraro coordinatore della Lega per Silvi e vicecoordinatore della provincia di Teramo: «Questa visita arriva in un momento storico importante per il territorio teramano e soprattutto per quello di Silvi Marina, che ha visto la vittoria del primo sindaco leghista in Abruzzo, Andrea Scordella. Siamo pronti ad accogliere Salvini con calore ed affetto, lo stesso che ha mostrato nei nostri confronti con le sue ripetute visite e attestati di stima».