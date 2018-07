Pre e inter scuola, approvato odg

Scuola, il Consiglio comunale ha approvato la mozione sui contratti delle maestre dell’Afm.

«Sono soddisfatta del voto unanime con il quale il Consiglio Comunale dell’Aquila ha oggi votato la mozione presentata dai consiglieri Daniele Ferella (Lega) e Angelo Mancini (Sicurezza e Lavoro) e che ho portato avanti per mesi nella III Commissione che mi onoro di presiedere». Così il consigliere comunale e presidente della III Commissione Elisabetta De Blasis, recentemente passata da Forza Italia alla Lega, che aggiunge: «La questione dei contratti anomali delle maestre dell’Afm è un problema che questa Città si porta avanti da circa 10 anni ed è un segnale politico ed amministrativo importantissimo che il Consiglio Comunale intero ha voluto dare alle maestre coinvolte. Sarà mia premura seguire gli sviluppi della vicenda e convocare a stretto giro una commissione specifica per discuterne con il nuovo amministratore unico dell’Afm».

La questione dei contratti delle maestre del pre e inter scuola.

La mozione approvata in Consiglio riguarda le maestre occupate nel pre e inter scuola, un servizio comunale per gli alunni che frequentano fuori dal normale orario scolastico, affidato in parte all’Afm che fornisce il servizio attraverso maestre contrattualizzate in part time che esclude, tra l’altro, il periodo estivo. Una situazione che ha fatto registrare scontento tra le maestre.

Già in passato era stata approvata una mozione sostanzialmente simile (dallo stesso Mancini), che provava a risolvere le criticità evidenziate dagli insegnanti. Non si è però passati dalla mozione a una modifica dei contratti. Da verificare, quindi, se questa nuova mozione porterà a cambiamenti concreti, a livello contrattuale.