Good morning Parco, sport e natura

Sport e natura nel Parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga con Good morning Parco: 5 giorni di orienteering e gastronomia.

Si terranno tra luglio e agosto le 5 giornate all’insegna dell’orienteering e della gastronomia del Good Morning Parco, con la possibilità di praticare una entusiasmante disciplina sportiva e di conoscere alcune delle principali realtà agro-pastorali che si stanno affermando nel territorio del Parco Nazionale GranSasso Monti della Laga.

Good morning Parco, gli eventi.

Si comincia venerdì 6 luglio a Fonte Cerreto; a seguire, il 7 luglio a Santo Stefano di Sessanio, il 29 agosto a Castel Del Monte, il 30 agosto ad Azzinano e il 31 agosto ad Amatrice.

L’orienteering.

Chi partecipa ad una prova di Orientamento, utilizza una carta topografica realizzata appositamente per questo Sport, con segni convenzionali unificati in tutto il mondo. Si gareggia individualmente od in squadra, transitando dai diversi punti di controllo posti sul territorio. Raggiunto il punto di controllo si dovrà registrare il passaggio sul proprio testimone di gara. Vince chi impiega il tempo minore; in questo Sport non vince sempre il più veloce, ma colui che é in grado di orientarsi più rapidamente e di fare le scelte di percorso migliori.

La gastronomia e i prodotti locali.

Per quanto riguarda i punti informativi e gli stand degustativi, ci saranno la Società Agricola Terre di Solina di Capestrano, Nonna Ina di Campotosto, La Mascionara Mascioni, l’Azienda Agricola De Santis Domenico di Arischia, Casale Nibbi di Amatrice, O-Vino di Santo Stefano di Sessanio, La Fonte della Tessitura di Campotosto e AquiLana di Santo Stefano di Sessanio.