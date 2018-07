Arterie interne, 100mila euro per Campotosto

Dalla Regione a Provincia L’Aquila fondi per le arterie aree interne: 100mila euro per Campotosto.

Un contributo di 100mila euro per l’anno 2018 alla Provincia dell’Aquila per lavori infrastrutturali urgenti al km 24+400 della Strada provinciale 17 “del Parco nazionale d’Abruzzo”, in corrispondenza del Ponte sul fiume Giovenco, e al km 5+790 della Strada provinciale 2 “del Lago di Campotosto”.

È stato disposto attraverso una misura, l’emendamento al Progetto di legge 487/2018, approvata in Consiglio regionale, di cui sono firmatari i consiglieri regionali Maurizio Di Nicola e Pierpaolo Pietrucci.

«Si tratta di un contributo necessario e urgente – ha dichiarato Pierpaolo Pietrucci, Presidente II Commissione Permanente “Territorio, Ambiente, Infrastrutture” -, che va a beneficio di due arterie strategiche perché fondamentali in caso di emergenza, che collegano rispettivamente il Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise con la Marsica e il Comune di Campotosto con il Comune di Montereale.»

«Attraverso gli interventi che questi fondi rendono possibili, sarà ripristinata la transitabilità e il soccorso in caso di necessità. Fondi e interventi necessari per arterie strategiche per la vivibilità e la raggiungibilità delle aree interne, e penso in particolar modo al territorio recentemente colpito dai terremoti.»