Tornimparte, estesa la raccolta ‘porta a porta’

Estensione della raccolta differenziata domiciliare ‘porta a porta’ a tutto il territorio comunale di Tornimparte.

A partire da lunedi 2 luglio verrà estesa a tutto il territorio del Comune di Tornimparte la raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” dei rifiuti; il servizio è affidato al COGESA, un Consorzio che riunisce 62 Comuni della provincia dell’Aquila che, dal marzo del 2017, è partecipato anche dal Comune di Tornimparte.

Tornimparte, lavorando in piena sintonia con COGESA, ha fatto un grande sforzo per recuperare il notevole ritardo, accumulato nel corso degli ultimi anni, in fatto di gestione dei rifiuti: solo 18 mesi fa la raccolta era totalmente indifferenziata e solo stradale. Già lo scorso anno è stata attivata la raccolta “porta a porta” per circa 200 utenze di due delle 21 frazioni, da lunedi, dicevamo, la raccolta differenziata verrà estesa a tutte le circa 1800 utenze del Comune.

Grazie a tutto il personale del Comune di Tornimparte impegnato in questo grande sforzo organizzativo, grazie al consigliere delegato al servizio di igiene urbana Anselmo Nardocci per l’impegno profuso in questo biennio, grazie al presidente Vincenzo Margiotta ed a tutto il personale COGESA.

L’Amministrazione di Tornimparte, a due anni dall’insediamento, coglie così un obiettivo centrale del programma elettorale.