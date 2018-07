Nuovo Basket Aquilano, 6° posto alle Nazionali

Finali nazionali Under 14 di Cagliari, Il Nuovo Basket Aquilano chiude al sesto posto assoluto.

Termina con un brillantissimo sesto posto assoluto alle Finali Nazionali Under 14 svoltesi a Cagliari da domenica 24 Giugno al 1 Luglio, l’avventura del Nuovo Basket Aquilano, chiamato a rappresentare l’Abruzzo come Campione Regionale 2018, insieme alle altre 19 formazioni laureatesi Campionesse regionali in tutto il territorio italiano. Un risultato davvero prezioso, al cospetto di autentiche corazzate provenienti dai migliori Settori Giovanili nazionali e di diverse società di serie A, che rappresenta il punto più alto finora mai raggiunto dal movimento cestistico giovanile provinciale e uno dei più alti in assoluto per la nostra regione.

Finali nazionali, il percorso del Nuovo Basket Aquilano.

Il team del PalaAngeli, seguito da numerosi tifosi e familiari in terra sarda, ha fornito prestazioni di altissimo livello, risultando per i numerosi addetti ai lavori la vera rivelazione del torneo, riuscendo prima a superare la difficile fase dei gironi di qualificazione, superato nelle quattro gare solo dalla Bsl Bologna poi vincitrice del titolo finale di campione d’Italia, per poi uscire dai quarti battuto al termine di una gara combattutissima ed entusiasmante dai campioni veneti dell’Oderzo, poi arrivati fino al secondo posto. Le successive gare hanno fissato alla sesta piazza il risultato finale per la squadra di Roberto e Paolo Nardecchia, oggi al rientro in città, con la consapevolezza di aver rappresentato con orgoglio e grande personalità la città dell’Aquila e l’intero movimento cestistico abruzzese che in questi giorni si è stretto intorno al Nuovo Basket Aquilano, facendo pervenire in Sardegna tantissimi messaggi di vicinanza ed incoraggiamento.

Questi i ragazzi che hanno preso parte alle Finali Nazionali: Federico Mastropietro, Tommaso Visioni, Matteo Prioli, Tommaso Santomaggio, Alessandro Baglioni, Andrea Miconi, Francesco Tuccella, Alessandro Bologna, Luca Caldarelli, Emanuele Canossi e Alessandro Serani.